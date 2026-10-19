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Bahlil Tambah Kuota BBM di Bali, Minta Pertamina Genjot Cadangan Pertalite

Senin, 19 Oktober 2026 – 18:32 WIB
Bahlil Tambah Kuota BBM di Bali, Minta Pertamina Genjot Cadangan Pertalite - JPNN.com Bali
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan keterangan kepada awak media seusai rapat koordinasi terkait penambahan kuota BBM untuk Bali di TBBM Pesanggaran, Denpasar, Senin (19/10). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemerintah bergerak cepat mengurai antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Bali.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite untuk Provinsi Bali resmi ditambah.

Keputusan tersebut diambil seusai Menteri Bahlil Lahadalia memimpin rapat koordinasi bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan jajaran terkait di Terminal BBM (TBBM) Pesanggaran, Denpasar, Senin (19/10).

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"Untuk Bali, cadangan BBM khususnya Pertalite sudah aman untuk 11 sampai 12 hari. Jadi, sudah tidak ada isu lagi soal ketersediaan Pertalite," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Bahlil mengungkapkan, antrean di sejumlah SPBU beberapa hari terakhir dipicu oleh keterlambatan pasokan armada kapal pengangkut BBM dari Jawa ke Bali.

Kendala teknis logistik tersebut sempat menyerap stok hingga tiga sampai empat hari.

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Guna mengatasi persoalan arus logistik Pertamina tersebut, Bahlil Lahadalia langsung menginstruksikan penambahan armada kapal pengangkut secara signifikan.

"Saat rapat di Jakarta, saya minta percepatan distribusi dari Jawa ke Bali.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite untuk Provinsi Bali resmi ditambah setelah terjadi antrean panjang
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TAGS   Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Bahlil Lahadalia bbm SPBU Bali pertalite TBBM Pesanggaran pertamina Kuota BBM TBBM Manggis

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