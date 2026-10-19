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PANDI & Komdigi Gelar ICANN87 di Bali, Bahas Isu Strategis Keamanan Internet Global

Senin, 19 Oktober 2026 – 16:56 WIB
PANDI & Komdigi Gelar ICANN87 di Bali, Bahas Isu Strategis Keamanan Internet Global - JPNN.com Bali
Menkomdigi Meutya Hafid membuka Pertemuan Umum Tahunan (AGM) ke-87 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) di Nusa Dua, Bali, pada 17–22 Oktober 2026. Foto; Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) menggelar Pertemuan Umum Tahunan (AGM) ke-87 di Nusa Dua, Bali, pada 17–22 Oktober 2026.

Pertemuan bertajuk ICANN87 ini digelar bersama Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dengan dukungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Pemprov Bali.

Ajang ini menjadi tonggak sejarah karena merupakan pertemuan publik ICANN pertama yang dihelat di Indonesia.

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Forum internasional tersebut menghadirkan perwakilan pemerintah, pelaku industri, pakar teknis, hingga organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara untuk membahas isu strategis keamanan, stabilitas, dan interoperabilitas internet global.

Menkomdigi Meutya Hafid saat acara pembukaan menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik di tengah pesatnya pertumbuhan internet.

"Tanggung jawab kita bukan sekadar mengakomodasi pertumbuhan internet, melainkan menjaga kepercayaan publik.

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Konektivitas membuka ruang partisipasi, pertumbuhan menciptakan peluang, dan perlindungan membangun kepercayaan," ujar Meutya Hafid.

Meutya Hafid menambahkan, fokus utama Indonesia tidak hanya membawa masyarakat masuk ke ruang digital, tetapi juga memastikan lingkungan digital tersebut aman, ramah, dan mudah diakses sesuai kebutuhan warga.

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) menggelar Pertemuan Umum Tahunan (AGM) ke-87 di Nusa Dua, Bali, pada 17–22 Oktober 2026.
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TAGS   PANDI Pengelola Nama Domain Internet Indonesia ICANN87 Bali Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Indonesia Menkomdigi Meutya Hafid Keamanan Internet internet

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