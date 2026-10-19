Komdigi Tindak 4,2 Juta Konten Judol, Sorot Inklusi Digital Berbasis Aksara Daerah

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang tak sekadar menjangkau seluruh pulau di Indonesia, tetapi juga aman dan inklusif bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menkomdigi Meutya Hafid saat membuka Pertemuan Umum Tahunan Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (19/10).

Meutya Hafid membeberkan, hingga awal 2026, cakupan sinyal 4G di Indonesia telah mencapai 98,96 persen dari total populasi.

Selain itu, operasional Satelit Satria turut menopang konektivitas di lebih dari 1.000 fasilitas pelayanan publik.

Pertumbuhan tersebut sejalan dengan perluasan jejak digital nasional yang mencatatkan lebih dari 1,6 juta nama domain .id hingga September 2026.

"Bagi Indonesia, menghubungkan masyarakat di ribuan pulau merupakan peluang sekaligus tanggung jawab besar.

Namun, seiring pesatnya layanan digital, keamanan identitas dan infrastruktur digital menjadi prioritas utama," ujar Meutya Hafid.

Ia menekankan pentingnya memitigasi risiko sistemik seperti ancaman siber, malware, hingga ransomware yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap ruang digital.