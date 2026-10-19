Pertama di Bali, Jenderal Bintang Dua Turun ke Jalan Urai Kemacetan, Lihat

bali.jpnn.com, DENPASAR - Wujud nyata pelayanan kepolisian kepada masyarakat ditunjukkan Kapolda Bali Irjen Pasma Royce.

Orang nomor satu di Polda Bali itu turun langsung ke jalan untuk mengatur arus lalu lintas di Jalan Nusa Indah, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Senin (19/10).

Tak hanya berdiri mengurai kemacetan, Irjen Pasma Royce juga menggelar patroli berkendara untuk memantau situasi arus kendaraan di titik-titik rawan kemacetan wilayah Denpasar pada jam padat aktivitas.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan mobilitas warga Pulau Dewata tetap lancar dan terkendali.

Apa yang dilakukan Irjen Pasma Royce menjadi yang pertama di Bali, seorang jenderal polisi bintang dua turun ke jalan membantu mengurai kemacetan.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy membenarkan aksi spontan pimpinannya tersebut.

Ia menyebut tindakan Kapolda Bali merupakan pengejawantahan dari program Kapolri, yakni "Polisi Bersama Masyarakat".

"Kehadiran Bapak Kapolda Bali melaksanakan pengaturan lalu lintas di jalan merupakan bentuk nyata dari program Kapolri, yaitu 'Polisi Bersama Masyarakat' yang menekankan pentingnya kehadiran Polri secara humanis dan responsif," kata Kombes Ariasandy.