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Menhan Sjafrie Cek Prajurit TNI di Pintu Masuk Bali, Bawa Pesan Tegas

Senin, 19 Oktober 2026 – 06:34 WIB
Menhan Sjafrie Cek Prajurit TNI di Pintu Masuk Bali, Bawa Pesan Tegas - JPNN.com Bali
Menteri Pertahanan (Menhan) RI Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung kesiapan prajurit Batalyon Infanteri Tipe Pembentukan (Yonif TP) 928/Brata Sena Yudha (BSY) di Gilimanuk, Jembrana, Bali, Minggu (18/10). Foto: Instagram @kodam.ix.udayana

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung kesiapan prajurit Batalyon Infanteri Tipe Pembentukan (Yonif TP) 928/Brata Sena Yudha (BSY) di Gilimanuk, Jembrana, Bali, Minggu (18/10).

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menhan didampingi langsung oleh Panglima Kodam (Pangdam) IX/Udayana Mayjen TNI Made Putra Widiastawa.

Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan satuan dalam menjalankan tugas pokok pertahanan negara, sekaligus mengoptimalkan peran TNI dalam mendukung pembangunan di wilayah setempat.

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Saat tiba di lokasi, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menerima paparan menyeluruh terkait kesiapan personel dan materiil.

Termasuk kondisi pangkalan, hingga program strategis satuan terkait rencana pengembangan kompi pertanian, perikanan, peternakan, serta sektor kesehatan.

Dalam arahannya, Menhan Sjafrie memberikan instruksi tegas kepada seluruh prajurit yang bertugas di gerbang pintu masuk Pulau Bali tersebut.

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“Prajurit harus senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Kehadiran TNI harus memberikan rasa aman serta manfaat bagi masyarakat,” kata Menhan Sjafrie Sjamsoeddin.

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung kesiapan prajurit Yonif TP 928/Brata Sena Yudha (BSY) di Gilimanuk, Jembrana, Bali, Minggu (18/10).
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TAGS   Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Yonif TP 928/Brata Sena Yudha tni ad Prajurit TNI Bali Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Putra Widiastawa Kodam IX/Udayana

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