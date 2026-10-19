Kapal Perang Indonesia & Australia Latihan Tempur di Perairan Bali, Ini Misinya

bali.jpnn.com, BALI - Kapal perang Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama tiga kapal perang Angkatan Pertahanan Australia (Australian Defence Force/ADF) menggelar latihan tempur unsur laut serangkaian Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) dengan sandi Keris Woomera 2026.

Berdasar jadwal, latihan tempur ini berlangsung selama 11 hari, mulai 10 hingga 20 Oktober 2026 besok.

Latihan tempur maritim yang berlangsung di Perairan Utara Pulau Bali tersebut mempertemukan alutsista andalan kedua negara.

TNI Angkatan Laut menerjunkan KRI Sultan Iskandar Muda (SIM)-367 dari Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmada II, yang didukung Helikopter Panther HS-1305 dari Puspenerbal.

ADF di lain sisi memboyong tiga kapal perang utamanya, yakni HMAS Choules, HMAS Stalwart, dan HMAS Perth.

Komandan KRI SIM-367 Letkol Laut (P) Rakhmad Widiyanto menegaskan bahwa latihan ini menjadi momentum strategis untuk menguji kesiapan operasional alutsista dan prajurit di lapangan.

"Latihan ini juga bertujuan meningkatkan kemampuan taktis serta menyelaraskan prosedur komunikasi dalam operasi maritim bersama," ujar Letkol Rakhmad dilansir dari Antara.

Berbagai materi latihan intensif dilahap oleh para prajurit kedua negara.