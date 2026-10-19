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Kapal Perang Indonesia & Australia Latihan Tempur di Perairan Bali, Ini Misinya

Senin, 19 Oktober 2026 – 06:22 WIB
Kapal Perang Indonesia & Australia Latihan Tempur di Perairan Bali, Ini Misinya - JPNN.com Bali
Ilustrasi pengerahan kapal perang saat latihan bersama TNI AL dengan Australian Defence Force (ADF) di perairan Bali utara pada 10 - 20 Oktober 2026. Foto: Dispenal

bali.jpnn.com, BALI - Kapal perang Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama tiga kapal perang Angkatan Pertahanan Australia (Australian Defence Force/ADF) menggelar latihan tempur unsur laut serangkaian Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) dengan sandi Keris Woomera 2026.

Berdasar jadwal, latihan tempur ini berlangsung selama 11 hari, mulai 10 hingga 20 Oktober 2026 besok.

Latihan tempur maritim yang berlangsung di Perairan Utara Pulau Bali tersebut mempertemukan alutsista andalan kedua negara.

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ADF di lain sisi memboyong tiga kapal perang utamanya, yakni HMAS Choules, HMAS Stalwart, dan HMAS Perth.

Komandan KRI SIM-367 Letkol Laut (P) Rakhmad Widiyanto menegaskan bahwa latihan ini menjadi momentum strategis untuk menguji kesiapan operasional alutsista dan prajurit di lapangan.

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"Latihan ini juga bertujuan meningkatkan kemampuan taktis serta menyelaraskan prosedur komunikasi dalam operasi maritim bersama," ujar Letkol Rakhmad dilansir dari Antara.

Berbagai materi latihan intensif dilahap oleh para prajurit kedua negara.

Kapal perang Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama tiga kapal perang Angkatan Pertahanan Australia menggelar latihan bersama di perairan Bali utara
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TAGS   TNI TNI AL Australian Defence Force ADF Indonesia Australia latihan tempur perairan bali Bali KRI Sultan Iskandar Muda 367

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