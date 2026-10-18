Pasokan BBM Buleleng Anjlok di Bawah 50 Persen, Desak Pertamina Beri Kepastian

bali.jpnn.com, BULELENG - Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bergerak cepat mengatasi kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di wilayahnya.

Seusai menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Antrean BBM di Rumah Jabatan Bupati, Sabtu (17/10) kemarin, Bupati Sutjidra langsung telepon jajaran PT Pertamina.

Bupati Sutjidra berkomunikasi intensif lebih dari dua jam bersama Sales Area Manager Pertamina dan Kepala Depo Manggis guna menuntut kepastian pasokan BBM bagi Buleleng.

"Kami berdiskusi lebih dari dua jam untuk membahas kepastian pasokan BBM bagi Buleleng.

Jika tidak ada kepastian, informasi di masyarakat akan terus simpang siur," ujar Bupati I Nyoman Sutjidra dilansir dari laman Pemkab Buleleng.

Ia membeberkan, pasokan BBM yang digelontorkan Pertamina ke Buleleng saat ini anjlok drastis, bahkan berada di bawah 50 persen dari kebutuhan normal harian.

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"Ini yang menjadi persoalan utama.

Pasokan yang diberikan Pertamina di bawah 50 persen.