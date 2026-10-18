Lima Film Pendek Lensa Iklim Bali Diputar Perdana, Angkat Isu Lingkungan & Pesisir

bali.jpnn.com, DENPASAR - Lima film pendek yang mengangkat persoalan lingkungan dan kehidupan masyarakat diputar perdana dalam program Lensa Iklim Bali di Festival Rakyat Pekan Iklim Bali 2026.

Pemutaran lima film pendek tersebut berlangsung Sabtu (17/10) kemarin di Kawasan Rendah Emisi Sanur, Flow Workspace.

Lensa Iklim Bali merupakan program fellowship film pendek yang mempertemukan sineas dengan isu lingkungan dan pengalaman masyarakat di berbagai wilayah Bali melalui lima karya.

Kelima film yang ditayangkan adalah Memanen Matahari, Viewfinder, Satu Pemberhentian Lagi, Dapur Laut, dan Berlayar.

Masing-masing film menghadirkan pendekatan penceritaan yang berbeda untuk menerjemahkan persoalan lingkungan menjadi pengalaman manusia yang dapat dirasakan penonton.

Direktur Program Minikino Fransiska Prihadi menyatakan pertemuan antara film dan isu lingkungan membuka ruang bagi penonton untuk memahami persoalan yang kompleks melalui cerita yang lebih dekat dengan pengalaman sehari-hari.

“Film bisa menjadi cara untuk mendekati isu lingkungan tanpa harus selalu memulainya dari data atau penjelasan yang kompleks.

Melalui karakter, tempat, dan cerita, penonton bisa menemukan hubungan yang lebih personal dengan persoalan yang diangkat,” ujar Fransiska Prihadi.