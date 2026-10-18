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Menteri Pigai Desak Pasokan BBM di Bali Dibereskan, Antrean Bergeser, Duh

Minggu, 18 Oktober 2026 – 14:37 WIB
Menteri Pigai Desak Pasokan BBM di Bali Dibereskan, Antrean Bergeser, Duh - JPNN.com Bali
Pengendara motor antre di depan SPBU di Jalan Gunung Batukaru, Tabanan. Antrean masih terjadi meski berlaku skema ganjil genap. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menekankan pentingnya pemerataan distribusi dan stok bahan bakar minyak (BBM) untuk mempercepat pemulihan antrean di seluruh stasiun pengisian bahan bakar utama (SPBU) di Bali.

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan hal tersebut seusai meninjau sejumlah SPBU di Denpasar, Minggu (18/10) bersama jajaran Kanwil Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja Bali.

"Ketersediaan beberapa jenis BBM masih perlu dipastikan kembali secara merata," kata Natalius Pigai dilansir dari Antara.

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Berdasarkan pantauan Sabtu (17/10) kemarin, antrean di sejumlah SPBU Denpasar mulai terurai dibanding hari sebelumnya.

Bahkan, pelayanan di SPBU Jalan Sunset Road Kuta terpantau relatif normal bersamaan dengan hari pertama pemberlakuan sistem ganjil-genap pembelian Pertalite.

Namun, antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM justru berpindah ke kabupaten.

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Sejumlah pelanggan melaporkan antrean panjang warga mendapatkan BBM terjadi di Kabupaten Buleleng, Jembrana, Tabanan, Gianyar, Karangasem bahkan Bangli, Minggu (18/10).

Natalius Pigai mengatakan masyarakat Bali saat ini masih dihadapkan pada keterbatasan pilihan BBM.

Menteri HAM Natalius Pigai menekankan pentingnya pemerataan distribusi dan stok BBM untuk mempercepat pemulihan antrean di seluruh SPBU di Bali.
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TAGS   Menteri HAM Natalius Pigai bbm SPBU bahan bakar minyak Denpasar Bali pertalite Pertamax

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