Koster Minta Alokasi Khusus 5 Persen dari APBN untuk Infrastruktur Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menegaskan pentingnya penguatan daya saing pariwisata Bali melalui pembenahan infrastruktur, peningkatan layanan, serta dukungan kebijakan pembiayaan khusus dari pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Koster saat membuka The 2nd Indonesia Tourism Marketing Week (ITMW) 2026 di Ballroom Wantilan, Prama Sanur Beach Bali, Sabtu (17/10).

Forum tahunan bentukan MarkPlus Tourism (MCorp) ini berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 dengan mengusung tema “Reimagining Tourism: In a Fragmented World!”.

Koster memaparkan sepanjang 2025 kunjungan wisatawan ke Bali mencapai 16,3 juta jiwa.

Sektor pariwisata Pulau Dewata bahkan menyumbang devisa sebesar Rp176 triliun, atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional yang mencapai Rp319,9 triliun.

Sektor pariwisata juga menopang 66 persen pertumbuhan ekonomi Bali.

Namun, lonjakan turis asing itu membawa tantangan berat, seperti alih fungsi lahan, kemacetan, sampah, keterbatasan air bersih, hingga kasus penodaan tempat suci.

"Pariwisata adalah dunia yang paling nyata.