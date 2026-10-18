Pertamina Gandeng Nelayan Pantai Biaung, Komitmen Memperkuat Konservasi Penyu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepedulian sekelompok nelayan di Pantai Biaung, Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar, Bali, terhadap kelestarian alam membuahkan hasil manis.

Bermula dari aksi sukarela menyelamatkan telur penyu yang mendarat di pesisir, kini mereka terlibat aktif dalam program konservasi satwa dilindungi secara terorganisasi.

Aksi penyelamatan satwa dengan nama latin Lepidochelys olivacea ini mendapat dukungan penuh dari Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus melalui Fuel Terminal (FT) Sanggaran.

Lewat Program Konservasi Penyu Berbasis Masyarakat, Pertamina mendampingi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Sari Segara Kesiman Kertalangu untuk memperkuat perlindungan penyu sekaligus memberdayakan masyarakat pesisir.

Ketua Pokmaswas Sari Segara Kesiman Kertalangu I Made Bagus Mahayana mengatakan keterlibatan masyarakat dalam konservasi tumbuh dari kepedulian terhadap lingkungan di sekitar mereka.

“Awalnya kami adalah nelayan. Karena sering melihat penyu naik ke Pantai Biaung untuk bertelur, kami mulai ikut mengamankan telur-telurnya.

Dari situ kami belajar memantau sarang, merelokasi telur yang berisiko ke tempat penetasan, hingga nantinya tukik menetas dan dilepasliarkan kembali,” ujar I Made Bagus Mahayana.

Melalui pendampingan tersebut, anggota kelompok mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pemantauan sarang, relokasi telur, pengelolaan tempat penetasan atau hatchery, pencatatan perkembangan telur, hingga pelepasliaran tukik.