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Putra Bali Mayjen TNI Putra Widiastawa Pimpin Kodam Udayana, Ini Profilnya

Minggu, 18 Oktober 2026 – 09:32 WIB
Putra Bali Mayjen TNI Putra Widiastawa Pimpin Kodam Udayana, Ini Profilnya - JPNN.com Bali
Perwira tinggi bintang dua kelahiran Bali, Mayjen TNI Putra Widiastawa, resmi menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana menggantikan Mayjen TNI Piek Budyakto. Foto: Instagram @kodam.ix.udayana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tongkat kepemimpinan Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana resmi berganti.

Perwira tinggi bintang dua kelahiran Bali, Mayjen TNI Putra Widiastawa, resmi menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana menggantikan Mayjen TNI Piek Budyakto.

Mayjen TNI Piek Budyakto mendapat amanah baru untuk mengemban tugas baru sebagai Pangdam V/Brawijaya.

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Pergantian tampuk kepemimpinan ini merupakan bagian dari pembinaan personel sekaligus penyegaran organisasi di lingkungan TNI AD.

Dipilihnya Mayjen TNI Putra Widiastawa menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Pulau Dewata.

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Jenderal TNI AD kelahiran Singaraja, Buleleng, pada 3 April 1971 ini merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1995 dari kecabangan Infanteri Kopassus.

Rekam jejak militernya terbilang moncer.

Perwira tinggi bintang dua kelahiran Bali, Mayjen TNI Putra Widiastawa, resmi menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana menggantikan Mayjen TNI Piek Budyakto.
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