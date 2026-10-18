Putra Bali Mayjen TNI Putra Widiastawa Pimpin Kodam Udayana, Ini Profilnya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tongkat kepemimpinan Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana resmi berganti.

Perwira tinggi bintang dua kelahiran Bali, Mayjen TNI Putra Widiastawa, resmi menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana menggantikan Mayjen TNI Piek Budyakto.

Mayjen TNI Piek Budyakto mendapat amanah baru untuk mengemban tugas baru sebagai Pangdam V/Brawijaya.

Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Tandyo Budi Revita di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta, Jumat (16/10).

Pergantian tampuk kepemimpinan ini merupakan bagian dari pembinaan personel sekaligus penyegaran organisasi di lingkungan TNI AD.

Dipilihnya Mayjen TNI Putra Widiastawa menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Pulau Dewata.

Jenderal TNI AD kelahiran Singaraja, Buleleng, pada 3 April 1971 ini merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1995 dari kecabangan Infanteri Kopassus.

Rekam jejak militernya terbilang moncer.