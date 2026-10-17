JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Genjot Ekonomi Bali Berbasis Riset, Sektor Kelautan Jadi Pemantik

Koster Genjot Ekonomi Bali Berbasis Riset, Sektor Kelautan Jadi Pemantik

Sabtu, 17 Oktober 2026 – 21:23 WIB
Koster Genjot Ekonomi Bali Berbasis Riset, Sektor Kelautan Jadi Pemantik - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster Koster mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis riset saat menerima peserta PIT XXV XXII Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI) 2026 di Jayasabha, Denpasar, Kamis (15/10). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster terus mematangkan transformasi Ekonomi Kerthi Bali.

Kali ini, Koster mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis riset, ilmu pengetahuan, serta teknologi untuk membuka peluang ekonomi baru di Pulau Bali.

Pernyataan tersebut disampaikan Koster saat menerima peserta Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) XXII Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI) 2026 di Jayasabha, Denpasar, Kamis (15/10).

Baca Juga:

Acara tersebut turut dihadiri Menko Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan.

Koster menegaskan Ekonomi Kerthi Bali bertumpu pada enam sektor unggulan demi menyeimbangkan struktur ekonomi agar tak melulu bergantung pada sektor pariwisata.

Keenam sektor tersebut yakni pertanian organik, kelautan dan perikanan, industri manufaktur/budaya, UMKM-koperasi, ekonomi kreatif-digital, serta pariwisata.

Baca Juga:

“Bali ini wilayahnya kecil dan dikelilingi laut.

Walaupun tidak seluas wilayah laut lainnya di Indonesia, di dalamnya terkandung kekayaan luar biasa yang belum diberdayakan secara optimal,” ujar Koster.

Koster mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis riset, ilmu pengetahuan, serta teknologi untuk membuka peluang ekonomi baru di Pulau Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster riset Sektor Kelautan Bali Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia Sektor Perikanan UMKM Menko Pangan Zulkifli Hasan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Fabio Lefundes Bongkar Taktik Jitu Bungkam Bali United, Ciro Alves Jadi Senjata - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Bongkar Taktik Jitu Bungkam Bali United, Ciro Alves Jadi Senjata

  2. Johnny Jansen Meradang Bali United Keok, Semprot Kinerja Lini Pertahanan - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Meradang Bali United Keok, Semprot Kinerja Lini Pertahanan

  3. Java United Gilas Bali United 3–2, Diwarnai Drama VAR & Kartu Merah Kadek Arel - JPNN.com Bali

    Java United Gilas Bali United 3–2, Diwarnai Drama VAR & Kartu Merah Kadek Arel

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU