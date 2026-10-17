Koster Genjot Ekonomi Bali Berbasis Riset, Sektor Kelautan Jadi Pemantik

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster terus mematangkan transformasi Ekonomi Kerthi Bali.

Kali ini, Koster mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis riset, ilmu pengetahuan, serta teknologi untuk membuka peluang ekonomi baru di Pulau Bali.

Pernyataan tersebut disampaikan Koster saat menerima peserta Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) XXII Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI) 2026 di Jayasabha, Denpasar, Kamis (15/10).

Acara tersebut turut dihadiri Menko Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan.

Koster menegaskan Ekonomi Kerthi Bali bertumpu pada enam sektor unggulan demi menyeimbangkan struktur ekonomi agar tak melulu bergantung pada sektor pariwisata.

Keenam sektor tersebut yakni pertanian organik, kelautan dan perikanan, industri manufaktur/budaya, UMKM-koperasi, ekonomi kreatif-digital, serta pariwisata.

“Bali ini wilayahnya kecil dan dikelilingi laut.

Walaupun tidak seluas wilayah laut lainnya di Indonesia, di dalamnya terkandung kekayaan luar biasa yang belum diberdayakan secara optimal,” ujar Koster.