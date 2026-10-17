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Stok Pertalite di Bali Dijamin Aman 15 Hari, Pasokan Tembus 48 Juta Liter

Sabtu, 17 Oktober 2026 – 19:04 WIB
Stok Pertalite di Bali Dijamin Aman 15 Hari, Pasokan Tembus 48 Juta Liter - JPNN.com Bali
Truk tangki memasok BBM di SPBU untuk mengurai antrean kendaraan yang masih terjadi, Sabtu (17/10). Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menargetkan stok bahan bakar minyak (BBM) di Terminal Manggis, Karangasem dan Fuel Terminal Sanggaran, Denpasar menembus 48 juta liter per Sabtu (17/10).

Jumlah jumbo ini diperkirakan aman untuk memenuhi kebutuhan warga Bali selama 14 jingga 15 hari ke depan.

Guna mempercepat penyaluran, Pertamina Patra Niaga menyiagakan 108 mobil tangki dan 465 awak armada.

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Jumlah ini diperkuat dengan suntikan 16 mobil tangki tambahan.

Polda Bali pun diterjunkan untuk melakukan pengawalan ketat agar distribusi menuju SPBU tanpa hambatan.

Fokus Pertamina Patra Niaga saat ini adalah mengintensifkan langkah pemulihan layanan BBM di Bali.

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Upaya menyeluruh dilakukan mulai dari penguatan stok, penambahan armada dan personel operasional, hingga penerapan skema pengaturan pengisian di SPBU.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menegaskan langkah ini diambil guna menjamin ketersediaan energi sekaligus memastikan pelayanan ke masyarakat berjalan lancar.

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menargetkan stok bahan bakar minyak untuk kebutuhan masyarakat Bali mencapai 48 juta liter, cukup untuk 15 hari
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TAGS   pertalite bbm SPBU Bali pertamina IT Manggis FT Sanggaran PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Truk Tangki BBM

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