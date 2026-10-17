Jurus Ganjil Genap Pertalite Sukses Urai Antrean BBM di Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penerapan skema ganjil genap untuk pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di Bali membuahkan hasil.

Pada hari pertama pemberlakuan aturan Sabtu hari ini (17/10), antrean kendaraan di sejumlah SPBU mulai berangsur melandai.

Kebijakan skema ganjil genpa ini diambil Pemprov Bali bersama Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus untuk mengurai antrean panjang yang sempat terjadi di banyak SPBU di Bali.

Penerapan aturan berdasar Surat Gubernur Bali No. B.21.500.1/16673/V/DISNAKER.ESDM.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi mengonfirmasi perkembangan positif di lapangan.

“Kami melihat perkembangan positif di hari pertama penerapan ganjil-genap pengisian BBM ini.

Antrean di beberapa SPBU mulai menunjukkan perbaikan secara bertahap,” ujar Ahad Rahedi, Sabtu (17/10).

Menurut Ahad, terurainya antrean di SPBU turut berdampak langsung pada kelancaran arus lalu lintas.