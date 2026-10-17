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Hari Pangan Sedunia: Pertamina Patra Niaga Genjot Ketahanan Pangan Petani Bali

Sabtu, 17 Oktober 2026 – 18:17 WIB
Hari Pangan Sedunia: Pertamina Patra Niaga Genjot Ketahanan Pangan Petani Bali - JPNN.com Bali
Pertamina Patra Niaga regional Jatimbalinus terus memperkuat komitmen mendukung ketahanan pangan dalam memperingati Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober melalui pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan sektor pertanian. Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertamina Patra Niaga regional Jatimbalinus terus memperkuat komitmen mendukung ketahanan pangan dalam memperingati Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober melalui pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan sektor pertanian.

Komitmen ini diwujudkan melalui Program Pedungan Bright Green binaan Fuel Terminal (FT) Sanggaran sejak 2023 dan Program Jejaring Ulakan binaan Integrated Terminal (IT) Manggis sejak 2022.

Kedua program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tersebut dikembangkan untuk mengoptimalkan potensi lokal, menjaga lingkungan pertanian, serta meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat.

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Upaya ini sejalan dengan pentingnya keberlanjutan produksi pangan yang didukung pengelolaan sumber daya alam dan keterlibatan aktif masyarakat.

Program Pedungan Bright Green berfokus pada perbaikan kualitas lingkungan subak, penguatan sistem irigasi, dan peningkatan ekonomi petani secara berkelanjutan.

Upaya ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian, menjaga keberlangsungan aktivitas petani, serta memperkuat produksi pangan lokal.

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Pekaseh sekaligus Ketua Kelompok Tani Program Pedungan Bright Green I Nyoman Mudarsana mengapresiasi dukungan Pertamina Patra Niaga dalam mendorong keberlanjutan pertanian di wilayahnya.

“Kami mengapresiasi dukungan Pertamina Patra Niaga melalui Program Pedungan Bright Green.

Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus terus memperkuat komitmen mendukung ketahanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan sektor pertanian.
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TAGS   pertamina PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Bali petani Hari Pangan Sedunia ketahanan pangan IT Manggis FT Sanggaran Program Pedungan Bright Green

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