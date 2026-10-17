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ASCOPE 2026: Pertamina Patra Niaga Pamer CSR Energi Bersih di Bali

Sabtu, 17 Oktober 2026 – 17:54 WIB
ASCOPE 2026: Pertamina Patra Niaga Pamer CSR Energi Bersih di Bali - JPNN.com Bali
Uma Palak Lestari di Subak Sembung, Denpasar, Bali, menjadi lokasi kunjungan delegasi ASCOPE 2026 pada 28 Oktober 2026 mendatang. Foto; Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertamina Patra Niaga melalui Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai mematangkan persiapan menjelang kunjungan penting delegasi ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE).

Rombongan delegasi dijadwalkan menyambangi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Uma Palak Lestari di Subak Sembung, Denpasar, Bali, 28 Oktober 2026 mendatang.

Tak kurang dari 150 peserta dari negara-negara anggota ASEAN diperkirakan bakal hadir dalam agenda bergengsi tersebut.

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Kunjungan ini menjadi panggung strategis bagi Pertamina untuk memamerkan praktik pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan di Pulau Bali.

Fokus utamanya mencakup integrasi pemanfaatan energi terbarukan, penguatan ketahanan pangan, hingga tata kelola pertanian yang berkelanjutan.

Pertamina Patra Niaga AFT Ngurah Rai pun berkoordinasi dengan Pemerintah Kelurahan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Uma Palak Lestari.

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Pertamina memastikan kesiapan wilayah, penataan lokasi, serta dukungan masyarakat.

Subak Sembung menjadi lokasi utama bagi para delegasi melihat secara langsung implementasi inovasi energi bersih dalam mendukung aktivitas pertanian masyarakat.

Pertamina Patra Niaga melalui Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai mematangkan persiapan menjelang kunjungan delegasi ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE)
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TAGS   PT Pertamina Patra Niaga ASCOPE 2026 Energi Bersih Bali AFT Ngurah Rai ASEAN Council on Petroleum Uma Palak Lestari Subak Sembung Denpasar

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