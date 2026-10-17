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Ditjen Imigrasi Pasang Sistem Canggih Buru WNA Nakal & Pengungsi, Siap-siap

Sabtu, 17 Oktober 2026 – 17:17 WIB
Ditjen Imigrasi Pasang Sistem Canggih Buru WNA Nakal & Pengungsi, Siap-siap - JPNN.com Bali
Ditjen Imigrasi memanfaatkan teknologi pengawasan canggih untuk memburu WNA nakal hingga memantau persebaran pengungsi di Indonesia. Foto: Ditjen Imigrasi

bali.jpnn.com, BANDUNG - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) di Indonesia.

Tak main-main, teknologi pengawasan canggih kini dioptimalkan untuk memburu WNA nakal hingga memantau persebaran pengungsi.

Langkah strategis ini diperkuat melalui optimalisasi tiga sistem utama, yakni Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), Subject of Interest (SOI), serta Aplikasi Penegakan Hukum Keimigrasian (APGAKUM) Pengungsi.

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Penguatan sistem berbasis digital tersebut dibahas tuntas dalam Rapat Koordinasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Rakor Wasdakim) di Bandung, Jawa Barat pada 13–16 Oktober 2026.

Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan pentingnya akurasi data serta kesiapan mental dan integritas para petugas di lapangan.

"Digitalisasi pengawasan keimigrasian memastikan data yang kita miliki akurat, mutakhir, dan dapat ditindaklanjuti.

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Dengan teknologi yang mendukung dan integritas petugas, pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah," ujar Hendarsam Marantoko dalam pernyataan resminya.

Sistem pengawasan ini dirancang saling terintegrasi.

Teknologi pengawasan canggih kini dioptimalkan Ditjen Imigrasi untuk memburu WNA nakal hingga memantau persebaran pengungsi di Indonesia
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TAGS   Ditjen Imigrasi WNA WNA Nakal pengungsi Indonesia teknologi Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko

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