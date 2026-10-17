Koster Pantau Distribusi BBM Pagi Buta, Temukan SPBU Buka Tutup & Aksi Spekulan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster turun langsung mengawal percepatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Bali.

Jumat (16/10) dini hari, Koster bersama jajaran direksi Pertamina blusukan meninjau sejumlah SPBU di kawasan Denpasar untuk mengurai antrean panjang kendaraan.

Aksi sidak ini dilakukan seusai Koster menghadiri agenda bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, Kamis (15/10) malam.

Pukul 22.00 WITA, Koster bergerak menuju Depo BBM Pesanggaran untuk menggelar rapat evaluasi mendadak.

Di Depo Pesanggaran, Koster bertemu langsung Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri beserta jajaran PT Pertamina Patra Niaga.

"Jika stok aman, problem utamanya ada pada pelayanan pengisian.

Skema penyaluran jeriken bagus karena mempercepat penguraian antrean.

Namun, operasionalnya harus penuh 24 jam. Tambah armada distribusi, khususnya untuk wilayah prioritas Denpasar dan Badung," ujar Koster.