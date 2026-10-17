JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Pantau Distribusi BBM Pagi Buta, Temukan SPBU Buka Tutup & Aksi Spekulan

Koster Pantau Distribusi BBM Pagi Buta, Temukan SPBU Buka Tutup & Aksi Spekulan

Sabtu, 17 Oktober 2026 – 08:32 WIB
Koster Pantau Distribusi BBM Pagi Buta, Temukan SPBU Buka Tutup & Aksi Spekulan - JPNN.com Bali
Jumat (16/10) dini hari, Koster bersama jajaran direksi Pertamina blusukan meninjau sejumlah SPBU di kawasan Denpasar untuk mengurai antrean panjang kendaraan. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster turun langsung mengawal percepatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Bali.

Jumat (16/10) dini hari, Koster bersama jajaran direksi Pertamina blusukan meninjau sejumlah SPBU di kawasan Denpasar untuk mengurai antrean panjang kendaraan.

Aksi sidak ini dilakukan seusai Koster menghadiri agenda bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, Kamis (15/10) malam.

Baca Juga:

Pukul 22.00 WITA, Koster bergerak menuju Depo BBM Pesanggaran untuk menggelar rapat evaluasi mendadak.

Di Depo Pesanggaran, Koster bertemu langsung Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri beserta jajaran PT Pertamina Patra Niaga.

"Jika stok aman, problem utamanya ada pada pelayanan pengisian.

Baca Juga:

Skema penyaluran jeriken bagus karena mempercepat penguraian antrean.

Namun, operasionalnya harus penuh 24 jam. Tambah armada distribusi, khususnya untuk wilayah prioritas Denpasar dan Badung," ujar Koster.

Gubernur Wayan Koster turun langsung mengawal percepatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Bali dan menemukan masih ada aksi spekulan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster bbm bahan bakar minyak SPBU Bali Spekulan FT Sanggaran pertamina Denpasar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Java United Gilas Bali United 3–2, Diwarnai Drama VAR & Kartu Merah Kadek Arel - JPNN.com Bali

    Java United Gilas Bali United 3–2, Diwarnai Drama VAR & Kartu Merah Kadek Arel

  2. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Java United vs Bali United, Panas! - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Java United vs Bali United, Panas!

  3. Mantan Striker Persija Ini Jadi Ancaman Bali United, Johnny Jansen Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Mantan Striker Persija Ini Jadi Ancaman Bali United, Johnny Jansen Blak-blakan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU