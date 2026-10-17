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Penyaluran BBM di Bali Melampaui Normal, Pertamina Kebut Pemulihan

Sabtu, 17 Oktober 2026 – 07:59 WIB
Penyaluran BBM di Bali Melampaui Normal, Pertamina Kebut Pemulihan - JPNN.com Bali
Petugas SPBU mengisikan BBM ke kendaraan roda empat di Bali. PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus melakukan percepatan pemulihan layanan bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Bali. Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus melakukan percepatan pemulihan layanan bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Bali.

Penguatan pasokan, penambahan jam operasional SPBU, hingga penyiagaan armada dan personel ekstra terus digencarkan demi mengurai antrean panjang kendaraan di SPBU.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menjelaskan penguatan pasokan ini mempertimbangkan tingginya kebutuhan konsumsi masyarakat serta menyerap permintaan yang sempat tertunda

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“Rata-rata konsumsi harian Pertalite di Bali mencapai sekitar 2,2 juta liter yang dipenuhi melalui IT Manggis dan FT Sanggaran,” kata Ahad Rahedi, Jumat (16/10) kemarin.

Namun, dalam tiga hari terakhir, yakni pada 13–15 Oktober, rata-rata penyaluran Pertalite ke SPBU telah mencapai sekitar 3 juta liter per hari alias di atas normal.

Penyaluran di atas rata-rata konsumsi harian ini dilakukan untuk membantu memenuhi permintaan masyarakat yang sebelumnya belum terlayani ketika stok di SPBU habis.

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Sejalan dengan upaya tersebut, Pertamina Patra Niaga menargetkan penambahan stok Pertalite hingga 48 juta liter, Sabtu hari ini (17/10/2026).

Jumlah tersebut ditargetkan setara dengan sekitar dua minggu ketersediaan dalam kondisi aman, sehingga dapat memperkuat ketahanan pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Rata-rata konsumsi harian Pertalite di Bali mencapai sekitar 2,2 juta liter yang dipenuhi melalui IT Manggis dan FT Sanggaran, tetapi pada tiga hari naik 3 juta
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TAGS   bbm bahan bakar minyak pertamina SPBU Bali Kuota BBM PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus IT Manggis FT Sanggaran

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