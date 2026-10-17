Koster Ambil Sikap, Ganjil Genap Berlaku Hari Ini, Mobil 20 Liter, Motor Segini

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemprov Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga mengambil langkah tegas untuk mengurai antrean panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Pulau Dewata.

Gubernur Bali Wayan Koster minta Pertamina menerapkan skema ganjil-genap untuk pengisian bahan bakar minyak (BBM) subsidi sekaligus memberlakukan pembatasan kuota pembelian harian.

Instruksi tersebut dituangkan dalam surat resmi bernomor B.21.500.1/16673/V/DISNAKER.ESDM yang ditujukan kepada Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Jumat (16/10) kemarin.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi membenarkan ada surat permintaan resmi dari Gubernur Koster.

Ahad Rahedi menjelaskan, kebijakan ini diputuskan setelah dilakukannya rapat koordinasi intensif antara Gubernur Bali bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

Mereka memutuskan mengambil kebijakan tersebut untuk memperbaiki ketersediaan stok, pendistribusian, hingga pelayanan Pertalite di lapangan.

Penerapan sistem ganjil-genap untuk nomor polisi kendaraan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai Sabtu (17/10) hingga Senin (19/10) mendatang.

"Penerapan dimulai untuk kendaraan berpelat nomor ganjil pada hari Sabtu, 17 Oktober 2026, sesuai arahan dalam surat Gubernur Bali," ujar Ahad Rahedi.