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Kalender Bali Sabtu (17/10): Baik untuk Yoga, Belajar Menari & Beternak

Sabtu, 17 Oktober 2026 – 06:10 WIB
Kalender Bali Sabtu (17/10): Baik untuk Yoga, Belajar Menari & Beternak - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Sabtu 17 Oktober 2026 bertepatan dengan Saniscara Paing Kulawu. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (17/10) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Paing Kulawu.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).
Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Sabtu hari ini (17/10) dilansir dari kalenderbali.org:

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Kalender Bali Sabtu 17 Oktober 2026 bertepatan dengan Saniscara Paing Kulawu: Hari baik untuk yoga, belajar menari & beternak
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TAGS   kalender Kalender Bali yoga Menari Beternak Dewasa Ayu Kalender Bali Sabtu 17 Oktober 2026 Saniscara Paing Kulawu Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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