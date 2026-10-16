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Black Sands Oasis Hadir di Nuanu Bali, Hunian Mewah Ramah Wisatawan Muslim

Jumat, 16 Oktober 2026 – 21:23 WIB
Black Sands Oasis Hadir di Nuanu Bali, Hunian Mewah Ramah Wisatawan Muslim - JPNN.com Bali
CEO Nuanu Creative City Lev Kroll, Pendiri dan CEO UNIT Steven Fedos dan Head Corporate Communications Nuanu Real Estate Reyni Wullur saat sesi konferensi pers di Nuanu kemarin. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, TABANAN - Nuanu Real Estate menggandeng pengembang UNIT. merilis Black Sands Oasis, proyek hunian mewah berkonsep Desert Modernism di kawasan Nuanu Creative City, Tabanan, Bali.

Berlokasi hanya 700 meter dari garis Pantai Nyanyi, Kediri, Tabanan, proyek unggulan bernilai estetika tinggi ini menghadirkan 111 unit hunian serta satu unit eksklusif Observatory Suite.

Hunian modern ini ditawarkan dengan harga mulai dari Rp 2,07 miliar.

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CEO Nuanu Creative City Lev Kroll mengatakan proyek ini memberikan identitas khas yang memperkaya keberagaman kawasan Nuanu.

"UNIT. memperkenalkan karakter arsitektur yang khas melalui Desert Modernism, sementara instalasi Stella Solaris memperkuat hubungan antara seni dan hunian, sebuah tempat tinggal di dalam karya seni," ujar Lev Kroll.

Lev juga mengapresiasi perhatian khusus pengembang terhadap kebutuhan wisatawan Muslim, sebuah nilai tambah yang ramah bagi pasar domestik maupun internasional.

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Black Sands Oasis menerjemahkan konsep Desert Modernism lewat sentuhan arsitektur khas Maroko, palet warna bernuansa pasir, material alami, hingga fasad bertekstur unik.

Elemen terakota yang berfungsi sebagai penyaring cahaya alami dipadukan dengan sistem sirkulasi udara khusus yang disesuaikan dengan iklim tropis Bali.

Nuanu Real Estate menggandeng pengembang UNIT. merilis Black Sands Oasis, proyek hunian mewah ramah wisatawan muslim di kawasan Nuanu Creative City, Tabanan
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TAGS   Black Sands Oasis Nuanu Nuanu Creative City properti Bali Hunian Mewah wisatawan muslim Wisatawan Muslim

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