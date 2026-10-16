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Dua Kapal Tanker Bersandar di Bali Hari Ini, Bawa Pasokan 20 Juta Liter Pertalite

Jumat, 16 Oktober 2026 – 17:15 WIB
Dua Kapal Tanker Bersandar di Bali Hari Ini, Bawa Pasokan 20 Juta Liter Pertalite - JPNN.com Bali
Dua kapal tanker bersandar di FT Sanggaran dan IT Manggis dengan membawa 20 juta liter Pertalite untuk mengatasi kelangkaan BBM di Bali. Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus memperkuat pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Bali melalui jalur laut.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pertamina mengoptimalkan layanan BBM yang tersendat dalam beberapa hari terakhir.

Pada Jumat (16/10), MT Pangkalan Brandan bersandar di Integrated Terminal (IT) Manggis dengan membawa 16 juta liter Pertalite.

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Pada saat bersamaan, MT Asian Rigel bersandar di Fuel Terminal (FT) Sanggaran dengan membawa 4 juta liter Pertalite.

Total muatan kedua kapal tersebut mencapai 20 juta liter Pertalite untuk mendukung penguatan pasokan di Bali.

Penguatan pasokan tersebut didukung operasional IT Manggis dan FT Sanggaran selama 24 jam penuh.

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Pertamina juga menyiapkan 108 armada mobil tangki dan 465 awak mobil tangki untuk penyaluran.

“Pertamina Patra Niaga terus memantau ketersediaan stok dan mempercepat penyaluran dari terminal menuju SPBU sesuai kebutuhan, dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan,” ujar Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi, Jumat (16/10).

Dua kapal tanker bersandar di FT Sanggaran dan IT Manggis dengan membawa 20 juta liter Pertalite untuk mengatasi kelangkaan BBM di Bali
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TAGS   kapal tanker MT Pangkalan Brandan IT Manggis MT Asian Rigel FT Sanggaran bbm SPBU pertalite pertamina PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus

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