Pertamina Mobilisasi Delivery Service Mengurai Antrean BBM, Cek Titik Layanan

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mengoptimalkan berbagai upaya untuk mempercepat pemulihan layanan bahan bakar minyak (BBM) di Bali.

Salah satunya melalui peningkatan kapasitas Pertamina Delivery Service (PDS).

PDS adalah layanan penjualan Pertalite secara literan di sejumlah SPBU dengan kepadatan antrean tinggi di Kota Denpasar.

Langkah ini dilakukan bersamaan dengan penguatan pasokan dan optimalisasi operasional penyaluran untuk membantu masyarakat mendapatkan BBM dengan lebih mudah.

Melalui layanan PDS, Pertamina Patra Niaga menyalurkan sekitar 5.000 liter Pertalite per hari di sejumlah SPBU di Kota Denpasar.

Mulai Jumat (16/10), kapasitas layanan ditingkatkan untuk membantu menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus mengurangi kepadatan antrean pada titik-titik tertentu.

Layanan ini menyasar pengendara sepeda motor dengan batas pembelian maksimal tiga liter per orang dan pembayaran secara tunai.

Sejumlah titik layanan PDS berada di SPBU Teras Ayung, Nangka Utara, Nangka Utara, Kesiman, Trenggana, Hayam Wuruk, Antasura, Renon, dan Imam Bonjol.