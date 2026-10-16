Instruksi Bahlil Tegas: Tambah Armada Suplai BBM ke Jatim & Bali

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah masih berusaha merespons cepat kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya Jawa Timur dan Bali.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam perintah terbarunya minta PT Pertamina (Persero) segera menambah armada kapal pengangkut BBM ke wilayah terdampak.

Bahlil Lahadalia mengatakan dirinya telah menerima laporan dari Pertamina bahwa akar masalah hambatan distribusi tersebut dipicu oleh kendala pada kapal pengangkut.

"Saya tadi memerintahkan mereka untuk segera menggandakan kapal agar tidak terjadi kondisi yang tidak diinginkan di daerah-daerah.

Saya minta ada percepatan," ujar Bahlil Lahadalia dilansir dari Antara, Jumat (16/10).

PT Pertamina Patra Niaga langsung mengarahkan berbagai lini untuk mempercepat pemulihan layanan pasokan BBM di Provinsi Bali.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menjelaskan sejumlah langkah konkret yang tengah dijalankan.

Menurut Kitty Andhora, Pertamina telah memperkuat stok BBM hingga mencapai 57,9 juta liter.