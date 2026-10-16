Bappenas Rancang Portal Bursa Kerja Hijau di Bali, Dorong Kesiapan SDM Lokal

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal menjadi fokus utama menyongsong target Bali Net Zero Emission (NZE) 2045 dan pemanfaatan 100 persen energi terbarukan di Nusa Penida pada 2030.

Kementerian PPN/Bappenas bersama Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH melalui Proyek Green Jobs for Social Inclusion and Sustainable Transformation (GESIT) menggelar ajang Satu Hari Energi Bersih (SHEB) 2026 di Mercure Hotel Sanur, Denpasar, sebagai bagian dari rangkaian Bali Climate Week 2026.

Acara yang didukung Pusat Keterampilan Energi Terbarukan (PKET) ini bertujuan memperkuat ekosistem green jobs agar transisi energi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bali, khususnya generasi muda.

Ketua Umum PKET Sim Budiman Setiawan menegaskan bahwa transisi energi bukan sekadar soal pengadaan teknologi, melainkan kesiapan manusia.

"Jika ingin Nusa Penida 100 persen beralih ke energi terbarukan, tidak bisa terus-menerus mendatangkan teknisi dari luar daerah.

Tenaga kerja lokal, khususnya generasi muda Bali, harus menjadi aktor utama," ujar Sim Budiman Setiawan.

Ia menambahkan, kunci utama penyiapan SDM ini berada pada transformasi sekolah kejuruan. Saat ini, PKET mengawal integrasi kurikulum energi terbarukan di 5 SMK percontohan di Bali untuk menghubungkan teori sekolah langsung dengan kebutuhan riil industri.

Langkah ini menyikapi tantangan di lapangan, seperti di SMKN 1 Nusa Penida yang selama ini masih berfokus pada sektor pariwisata, serta masih minimnya sertifikasi standar industri bagi tenaga teknis kelistrikan lokal.