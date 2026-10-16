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BBM di Bali Langka, Penumpang Trans Metro Dewata Melonjak 34 Persen

Jumat, 16 Oktober 2026 – 12:38 WIB
BBM di Bali Langka, Penumpang Trans Metro Dewata Melonjak 34 Persen - JPNN.com Bali
Penumpang bus Trans Metro Dewata naik signifikan sepekan terakhir terkena dampak kenaikan BBM. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Fenomena antrean panjang kendaraan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pulau Bali membawa dampak signifikan.

Masyarakat mulai beralih menggunakan layanan bus Trans Metro Dewata (TMD) untuk menunjang mobilitas harian.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Bali I Kadek Mudarta mengeklaim lonjakan penumpang tercatat sangat mencolok selama kelangkaan dan antrean BBM berlangsung sepekan terakhir.

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"Iya, ada peningkatan cukup signifikan pada tanggal 13 dan 14 Oktober.

Jumlah penumpang mencapai lebih dari 6.400 orang per hari.

Angka ini naik dibandingkan rata-rata harian bulan September yang berada di angka 5.400 penumpang," ujar Kadishub Bali I Kadek Mudarta kepada awak media.

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Kadishub Bali menjelaskan kenaikan ini sangat kontras jika dibandingkan dengan tren penumpang TMD sepanjang tahun lalu hingga pertengahan tahun ini.

Berdasarkan data Dishub Bali, rata-rata penumpang TMD pada 2025 tercatat sebanyak 4.766 orang per hari.

Penumpang pada Agustus 2026 menyentuh 5.500 orang, September 2026 mencecah 5.400 penumpang per hari dan 13–14 Oktober 2026 melonjak 6.400 penumpang.
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TAGS   bahan bakar minyak bbm Bali SPBU Trans Metro Dewata Bus TMD Dishub Bali Kadishub Bali I Kadek Mudarta

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