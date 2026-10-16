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Marak BBM Botolan di Bali Dijual Rp200 Ribu, Disnaker & ESDM Minta APH Bertindak

Jumat, 16 Oktober 2026 – 11:16 WIB
Marak BBM Botolan di Bali Dijual Rp200 Ribu, Disnaker & ESDM Minta APH Bertindak - JPNN.com Bali
Anteran kendaraan masuk SPBU di Jalan Bypass Soekarno, Kediri, Tabanan, memicu kemacetan. Antrean BBM di Bali tak kunjung tak terkendali sampai, Jumat (16/10) hari ini. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnaker ESDM) Bali minta Aparat Penegak Hukum (APH) menindak tegas oknum yang memanfaatkan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Permintaan ini merespons maraknya penjualan BBM eceran menggunakan botol dan jeriken dengan harga tak masuk akal, menembus Rp150 ribu hingga Rp 200 ribu per 1,5 liter kepada turis asing.

"Yang pakai jeriken sama sekali jangan.

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Polisi harus turun tangan untuk menertibkan oknum yang mencari keuntungan di atas penderitaan banyak orang," tegas Kepala Disnaker ESDM Bali Ida Bagus Setiawan dilansir dari Antara.

Menanggapi antrean kendaraan yang mengular di seluruh SPBU se-Bali, Ida Bagus Setiawan mengimbau masyarakat untuk membeli BBM secara bijak dan tidak melakukan pengisian berlebihan (full tank) agar distribusi merata.

"Walaupun tidak ada aturan baku, isi secukupnya sesuai tingkat kewajaran, misalnya 3-5 liter untuk sepeda motor.

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Tujuannya agar pengendara lain juga kebagian," ujar Ida Bagus Setiawan.

Demi mengurai kepadatan lalu lintas dan menghemat penggunaan BBM akibat antrean panjang, Pemprov Bali bahkan telah memberlakukan kebijakan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi para pegawai ASN, tanpa mengganggu sektor pelayanan publik.

Disnaker dan ESDM Bali minta Aparat Penegak Hukum (APH) menindak tegas oknum yang memanfaatkan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
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TAGS   bbm SPBU BBM Botolan BBM Eceran Bali WNA turis asing Disnaker dan ESDM Bali polda bali

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