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Viral Ojol Jual Pertalite Rp200 Ribu ke WNA saat BBM Langka, Ada Petunjuk

Jumat, 16 Oktober 2026 – 10:53 WIB
Viral Ojol Jual Pertalite Rp200 Ribu ke WNA saat BBM Langka, Ada Petunjuk - JPNN.com Bali
Rekaman video menunjukkan seorang pengendara ojol menjual BBM botolan 1,5 kg seharga Rp200 ribu ke turis asing di Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali, viral di media sosial. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali tak hanya membuat pusing warga lokal, tetapi juga warga negara asing (WNA) yang berlibur ke Pulau Dewata.

Sejak BBM langka di banyak stasiun pengisian bahan bakar utama (SPBU) di Bali awal pekan ini, banyak WNA yang rela antre mendapatkan Pertalite atau Pertamax.

Bahkan, banyak bule yang berlibur di Bali yang rela membeli BBM botolan yang harganya di marketplace gila-gilaan.

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Fakta ini diperkuat dengan beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan seorang pengendara ojek online (ojol) diduga menjual BBM kepada para bule di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali.

Berdasar rekaman yang beredar, ojol tersebut diduga nekat mematok harga BBM jenis pertalite dalam botol plastik kemasan 1,5 liter seharga Rp200 ribu kepada turis asing.

Kapolsek Kuta Utara Kompol I Ketut Sukadana mengonfirmasi bahwa jajarannya telah melakukan penelusuran ke lokasi kejadian pascaviralnya video tersebut.

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"Peristiwa itu terjadi di Jalan Batu Mejan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, pada Rabu (14/10) sore sekitar pukul 15.00 WITA," kata Kompol I Ketut Sukadana kepada awak media.

Kompol Sukadana menjelaskan pihak kepolisian saat ini tengah memburu pengendara ojol tersebut untuk mendalami dugaan pelanggaran transaksi BBM.

Antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali tak hanya membuat pusing warga lokal, tetapi juga warga negara asing (WNA) yang berlibur ke Pulau Dewata.
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TAGS   viral video ojek online ojol bbm pertalite WNA turis asing Canggu polsek kuta utara

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