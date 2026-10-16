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Kalender Bali Jumat (16/10): Mengandung Sifat Boros, tak Baik Berbelanja

Jumat, 16 Oktober 2026 – 07:55 WIB
Kalender Bali Jumat (16/10): Mengandung Sifat Boros, tak Baik Berbelanja - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Jumat 16 Oktober 2026 bertepatan dengan Sukra Umanis Kulawu. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (16/10) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Umanis Kulawu.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Jumat hari ini (16/10) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Jumat 16 Oktober 2026 bertepatan dengan Sukra Umanis Kulawu: Mengandung sifat boros, tak baik untuk berbelanja
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TAGS   kalender Kalender Bali Sifat Boros Berbelanja Dewasa Ayu Kalender Bali Jumat 16 Oktober 2026 Sukra Umanis Kulawu Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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