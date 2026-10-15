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Pasokan Susulan Masuk Bali, Pertamina Uji Coba Penyaluran BBM Pakai Wadah Khusus

Kamis, 15 Oktober 2026 – 21:14 WIB
Pasokan Susulan Masuk Bali, Pertamina Uji Coba Penyaluran BBM Pakai Wadah Khusus - JPNN.com Bali
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra dan Gubernur Bali Wayan Koster saat memasukkan BBM ke kendaraan konsumen di SPBU Jalan Raya Diponegoro, Sesetan, Kamis (15/10). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus menggejot pemulihan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Bali.

Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra saat menerima kunjungan Gubernur Bali Wayan Koster di Depo Pertamina Pesanggaran, Denpasar, Kamis (15/10).

Mars Ega Legowo Putra mengungkapkan kendala teknis proses sandar kapal pada 11 Oktober lalu sempat mengganggu kelancaran pasokan BBM ke Pulau Bali.

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Namun, Mars Ega Legowo Putra memastikan Pertamina kini terus menyuntikkan pasokan secara intensif ke seluruh SPBU.

Meski masih ada sejumlah SPBU yang kosong, kondisi stok di lapangan diklaim mulai berangsur membaik.

“Kami optimistis mendekati situasi normal,” ujar Mars Ega Legowo Putra, Kamis (15/10).

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Untuk mempercepat pemulihan, Pertamina menyiagakan pasokan besar-besaran secara bertahap.

Pada Kamis (15/10) sore hingga malam, Pertamina menambah 4 juta liter BBM masuk ke Depo Pesanggaran.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus menggejot pemulihan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Bali setelah antrean tak kunjung kelar
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TAGS   bbm bahan bakar minyak SPBU Bali pertamina Koster gubernur koster PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Depo Pertamina Pesanggaran Depo Pertamina Manggis

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