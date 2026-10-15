Koster Sentil Pertamina: Stok Melimpah tak ada Artinya Jika Distribusi Tersendat

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster kembali turun ke lapangan untuk memastikan percepatan penanganan antrean bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Bali.

Politikus PDI Perjuangan itu menyambangi Depo Pertamina Pesanggaran, Denpasar Selatan, Kamis (15/10).

Kedatangan Koster bertujuan mengecek langsung eksekusi percepatan distribusi BBM agar antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU Bali segera terurai.

Dalam sidak tersebut, Gubernur Koster disambut Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.

Pertemuan difokuskan pada evaluasi stok, kelancaran armada tangki, hingga efektivitas jurus penanganan antrean.

Koster menegaskan stok BBM yang melimpah tak ada artinya jika distribusinya tersendat.

Oleh karena itu, Koster mendesak Pertamina memasok BBM secara merata, tidak hanya menumpuk di Denpasar dan Badung, tetapi juga menyasar Tabanan, Gianyar, dan kabupaten lainnya.

Tak main-main, Pemprov Bali juga menggandeng aparat kepolisian untuk mempercepat pergerakan armada pasokan.