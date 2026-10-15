JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Sentil Pertamina: Stok Melimpah tak ada Artinya Jika Distribusi Tersendat

Koster Sentil Pertamina: Stok Melimpah tak ada Artinya Jika Distribusi Tersendat

Kamis, 15 Oktober 2026 – 20:53 WIB
Koster Sentil Pertamina: Stok Melimpah tak ada Artinya Jika Distribusi Tersendat - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster menyambangi Depo Pertamina Pesanggaran, Denpasar Selatan, Kamis (15/10). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster kembali turun ke lapangan untuk memastikan percepatan penanganan antrean bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Bali.

Politikus PDI Perjuangan itu menyambangi Depo Pertamina Pesanggaran, Denpasar Selatan, Kamis (15/10).

Kedatangan Koster bertujuan mengecek langsung eksekusi percepatan distribusi BBM agar antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU Bali segera terurai.

Baca Juga:

Dalam sidak tersebut, Gubernur Koster disambut Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.

Pertemuan difokuskan pada evaluasi stok, kelancaran armada tangki, hingga efektivitas jurus penanganan antrean.

Koster menegaskan stok BBM yang melimpah tak ada artinya jika distribusinya tersendat.

Baca Juga:

Oleh karena itu, Koster mendesak Pertamina memasok BBM secara merata, tidak hanya menumpuk di Denpasar dan Badung, tetapi juga menyasar Tabanan, Gianyar, dan kabupaten lainnya.

Tak main-main, Pemprov Bali juga menggandeng aparat kepolisian untuk mempercepat pergerakan armada pasokan.

Koster menegaskan stok BBM yang melimpah tak ada artinya jika distribusinya tersendat saat menyambangi Depo Pertamina Pesanggaran, Denpasar, Kamis (15/10)
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster pertamina bbm SPBU TNI PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus TBBM Pesanggaran Depo Pertamina Pesanggaran Truk Tangki BBM

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Super League Makan Korban, Persijap Pecat Mario Lemos, Ada Peran Bali United - JPNN.com Bali

    Super League Makan Korban, Persijap Pecat Mario Lemos, Ada Peran Bali United

  2. Fahreza Sudin: Java United FC Siap Tempur, Pede Bungkam Bali United - JPNN.com Bali

    Fahreza Sudin: Java United FC Siap Tempur, Pede Bungkam Bali United

  3. Fabio Lefundes Siap Bikin Bali United Merana, Libas Borneo FC Jadi Modal - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Siap Bikin Bali United Merana, Libas Borneo FC Jadi Modal

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU