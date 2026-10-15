Koster Diamuk Petugas SPBU Gegara Antrean BBM, Ini Penjelasan Pak Gub

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menjadi amukan petugas stasiun pengisian bahan bakar utama (SPBU) saat turun ke lapangan memantau kepadatan antrean BBM.

Berdasar rekaman video yang viral di media sosial, seorang pegawai SPBU 54.801.48, di Jalan Diponegoro, Denpasar, marah saat Koster datang ke lokasi, Rabu (14/10) kemarin malam.

Sambil teriak-teriak, pegawai SPBU itu meluapkan kekesalannya kepada Gubernur Koster.

Pegawai itu mengaku kelelahan karena dipaksa bekerja marathon setelah kebijakan operasional SPBU selama 24 jam ditetapkan pemerintah.

Pegawai SPBU itu menegaskan bahwa dirinya bukan robot yang bisa terus bekerja tanpa henti untuk melayani pembeli BBM.

“Iya, saya memang pegawai (SPBU), saya kecapekan pak,” ujar pegawai SPBU itu.

Ia pun minta Koster sering turun ke lapangan dan merasakan kesulitan petugas di lapangan.

“Coba bapak di sini, di lapangan bagaimana rasanya,” katanya lagi.