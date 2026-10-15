Inovasi Baru! Bank Mandiri Rilis ATM Emas, Tarik Logam Mulia Cuma Lewat Livin

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kesadaran masyarakat dalam membangun dan menjaga nilai aset jangka panjang melalui investasi emas terus meningkat.

Menjawab kebutuhan tersebut, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk meluncurkan inovasi terbaru berupa ATM Emas yang terintegrasi langsung dengan aplikasi super app Livin’ by Mandiri.

Inovasi ini memungkinkan nasabah mencetak dan mengambil emas batangan fisik secara praktis, cukup dari saldo Tabungan Emas digital yang mereka miliki.

Langkah ini makin mengukuhkan posisi Bank Mandiri sebagai bank konvensional pertama di Indonesia yang mengantongi lisensi kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Regional CEO (RCEO) Region XI Bali dan Nusa Tenggara Bank Mandiri Alexander Jonathan Patty menyatakan, ATM Emas kini telah disiagakan di 28 titik di seluruh Indonesia.

Untuk wilayah Bali, layanan ini bisa diakses di Bank Mandiri KC Denpasar Udayana.

"Melalui ATM Emas, Bank Mandiri menghadirkan pengalaman investasi emas yang tidak hanya mudah diakses secara digital, tetapi juga memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memiliki emas dalam bentuk fisik," ujar Alexander Jonathan Patty, Kamis (15/10).

Untuk menggunakan layanan ini, nasabah yang telah memiliki Tabungan Emas cukup membuka menu Ambil Emas di aplikasi Livin’ by Mandiri, memilih opsi pengambilan melalui ATM, kemudian memindai kode QR pada mesin.