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Pertamina Tambah Pasokan 57,9 Juta Liter BBM ke Bali, 84 SPBU Siaga 24 Jam

Kamis, 15 Oktober 2026 – 07:08 WIB
Pertamina Tambah Pasokan 57,9 Juta Liter BBM ke Bali, 84 SPBU Siaga 24 Jam - JPNN.com Bali
Pertamina Patraniaga Jatimbanus melakukan penyuntikan pasokan 57,9 juta liter BBM ke Bali dan menambah jam operasional SPBU menjadi 24 jam di Denpasar. Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mengoptimalkan berbagai langkah strategis untuk mempercepat pemulihan layanan bahan bakar minyak (BBM) yang tersendat dalam beberapa hari terakhir di Bali.

Upaya terpadu tersebut dilakukan mulai dari penyuntikan pasokan hingga 57,9 juta liter, penambahan operasional SPBU 24 jam, pengerahan personel cadangan, hingga optimalisasi armada mobil tangki.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menegaskan seluruh lini operasional dikerahkan secara terkoordinasi demi memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi.

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"Kami terus memperkuat pasokan, meningkatkan kesiapan SPBU, serta mengerahkan dukungan personel dan armada.

Kami berusaha memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat agar berjalan optimal dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan," ujar Ahad Rahedi, Rabu (14/10) kemarin malam.

Dari sisi pasokan, Pertamina mengandalkan kedatangan kapal tanker secara bertahap pada 14–17 Oktober 2026 melalui Terminal Manggis dan Terminal Sanggaran.

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Total tambahan pasokan sebesar 57,9 juta liter tersebut terdiri dari 44,9 juta liter Pertalite dan 13 juta liter Pertamax.

Stok ini disebar untuk memperkuat penyaluran ke seluruh SPBU di Bali.

Pertamina Patraniaga Jatimbanus melakukan penyuntikan pasokan hingga 57,9 juta liter dan menambah jam operasional SPBU menjadi 24 jam di Denpasar
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TAGS   pertamina PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus bbm bahan bakar minyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU Bali TBBM Pesanggaran TBBM Manggis Truk Tangki BBM

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