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Kalender Bali Kamis (15/10): Baik untuk Penyucian, Memberi Nasihat & Membangun

Kamis, 15 Oktober 2026 – 06:18 WIB
Kalender Bali Kamis (15/10): Baik untuk Penyucian, Memberi Nasihat & Membangun - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Kamis 15 Oktober 2026 bertepatan dengan Wraspati Kliwon Kulawu. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (15/10) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Kliwon Kulawu.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Kamis hari ini (15/10) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Kamis 15 Oktober 2026 bertepatan dengan Wraspati Kliwon Kulawu: Hari baik untuk upacara penyucian, memberi nasihat & membangun
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