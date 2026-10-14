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Indonesia Rendezvous: AAUI Dorong Asuransi Nasional Tembus Pasar Global

Rabu, 14 Oktober 2026 – 21:54 WIB
Indonesia Rendezvous: AAUI Dorong Asuransi Nasional Tembus Pasar Global - JPNN.com Bali
Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan (tengah) menjelaskam beragam tantangan industri asuransi dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali, Rabu (14/10). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) kembali menggelar forum tahunan bergengsi industri asuransi dan reasuransi bertaraf internasional Indonesia Rendezvous 2026 di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Bali, pada 12–14 Oktober 2026.

Forum yang mengambil tema “Building Confidence: Driving Sustainable Growth and Resilience in the Insurance & Reinsurance Landscape” ini menjadi magnet bagi 873 peserta dari 22 negara.

Angka partisipasi ini melampaui capaian tahun lalu yang diikuti oleh 20 negara.

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Ketua AAUI Budi Herawan menyatakan edisi ke-30 Indonesia Rendezvous ini merupakan momentum penting untuk memperkuat konektivitas serta posisi industri asuransi nasional di pasar global.

“Tiga dekade Indonesia Rendezvous menjadi bukti komitmen kami dalam memperkuat peran industri asuransi dan reasuransi Indonesia.

Lewat kehadiran ratusan pelaku industri dari 22 negara, kami ingin membangun kepercayaan, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, serta memperkuat daya tahan industri di tengah ketidakpastian ekonomi global,” ujar Budi Herawan.

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Direktur Eksekutif AAUI Cipto Hartono mengungkapkan bahwa tingginya antusiasme peserta global membuktikan bahwa Indonesia Rendezvous telah bertransformasi menjadi platform bisnis dan diplomasi industri asuransi yang sangat strategis.

“Tahun ini kami menghadirkan 14 hospitality suites, 34 exhibition booth, serta dukungan dari 27 sponsor dalam dan luar negeri.

Indonesia Rendezvous ini merupakan momentum penting untuk memperkuat konektivitas serta posisi industri asuransi nasional di pasar global.
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TAGS   Indonesia Rendezvous AAUI Asuransi Industri Asuransi Indonesia Pasar Global Asosiasi Asuransi Umum Indonesia industri asuransi nasional

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