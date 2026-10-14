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Bukan Soal Stok! Alit Kelakan Ungkap Penyebab Antrean BBM Berhari-hari di Bali

Rabu, 14 Oktober 2026 – 21:24 WIB
Bukan Soal Stok! Alit Kelakan Ungkap Penyebab Antrean BBM Berhari-hari di Bali - JPNN.com Bali
Anggota Komisi VI DPR RI Gusti Ngurah Alit Kelakan membongkar fakta kelangkaan BBM di Bali yang memicu antrean panjang. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemicu terbatasnya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di Provinsi Bali dinilai bukan karena lonjakan konsumsi masyarakat yang tak terprediksi.

Pemicu utamanya murni karena kelemahan pada pola distribusi.

"Masalahnya ini bukan karena lonjakan (konsumsi) yang saya lihat, tetapi lebih banyak di pola distribusi yang perlu diubah karena (antisipasi) lonjakan sebenarnya sudah dihitung," ujar Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Alit Kesuma Kelakan dilansir dari Antara.

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Menurut politikus PDI Perjuangan ini, potensi kenaikan konsumsi harian umumnya sudah diantisipasi sebesar 10 hingga 20 persen.

Sebagai gambaran, kata Alit Kelakan, konsumsi harian Pertalite di Bali berada di kisaran 2.200 kiloliter (KL) per hari.

Alit Kelakan pun mendorong PT Pertamina agar memprioritaskan SPBU yang mengalami krisis stok drastis, khususnya di kawasan padat kendaraan seperti Kabupaten Tabanan, Badung, dan Kota Denpasar.

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Secara keseluruhan, terdapat 104 titik SPBU yang tersebar di wilayah Denpasar, Badung, dan Tabanan.

Penyaluran BBM ke ratusan SPBU tersebut didukung oleh dua depo utama, yaitu Terminal BBM Manggis (Karangasem) dan Terminal BBM Sanggaran (Denpasar).

Pemicu terbatasnya pasokan BBM yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali dinilai bukan karena lonjakan konsumsi masyarakat yang tak terprediksi.
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TAGS   Alit Kelakan bbm Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU Bali DPR RI Komisi VI DPR RI I PT Pertamina Persero pertalite

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