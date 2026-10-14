Bahlil: Kelangkaan BBM di Bali Murni Karena Masalah Distribusi

bali.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia akhirnya angkat bicara terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Bali.

Bahlil mengatakan pemerintah bergerak cepat menangani masalah dugaan kelangkaan pasokan BBM di Bali.

Ia bahkan menyebut bahwa Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri masih ada di Bali untuk mengatasi isu kelangkaan BBM ini.

“Stok BBM secara nasional masih aman, di angka 16 sampai 18 hari, jadi klir.

Mungkin distribusinya yang ada sedikit mengalami terkendala.

Itu yang sebentar saya akan rapat," kata Bahlil Lahadalia dilansir dari Antara.

Oleh karena itu, Bahlil Lahadalia belum mengetahui secara pasti penyebab antrean panjang kendaraan yang mengisi BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Bahlil Lahadalia juga memastikan sejauh ini tidak ada perubahan harga untuk BBM subsidi, meski untuk BBM nonsubsidi masih berfluktuasi berdasarkan harga minyak dunia.