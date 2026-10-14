JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Bahlil: Kelangkaan BBM di Bali Murni Karena Masalah Distribusi

Bahlil: Kelangkaan BBM di Bali Murni Karena Masalah Distribusi

Rabu, 14 Oktober 2026 – 21:08 WIB
Bahlil: Kelangkaan BBM di Bali Murni Karena Masalah Distribusi - JPNN.com Bali
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

bali.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia akhirnya angkat bicara terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Bali.

Bahlil mengatakan pemerintah bergerak cepat menangani masalah dugaan kelangkaan pasokan BBM di Bali.

Ia bahkan menyebut bahwa Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri masih ada di Bali untuk mengatasi isu kelangkaan BBM ini.

Baca Juga:

“Stok BBM secara nasional masih aman, di angka 16 sampai 18 hari, jadi klir.

Mungkin distribusinya yang ada sedikit mengalami terkendala.

Itu yang sebentar saya akan rapat," kata Bahlil Lahadalia dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Oleh karena itu, Bahlil Lahadalia belum mengetahui secara pasti penyebab antrean panjang kendaraan yang mengisi BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Bahlil Lahadalia juga memastikan sejauh ini tidak ada perubahan harga untuk BBM subsidi, meski untuk BBM nonsubsidi masih berfluktuasi berdasarkan harga minyak dunia.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia akhirnya angkat bicara terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia Bahlil Lahadalia bbm SPBU Bali PT Pertamina Persero BBM bersubsidi Dirut Pertamina Simon Mantiri

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Bali United Padat! Jo Jansen Rotasi Pemain, tak asal Pilih Starting XI - JPNN.com Bali

    Jadwal Bali United Padat! Jo Jansen Rotasi Pemain, tak asal Pilih Starting XI

  2. Jay Unjuk Gigi di Depan John Herdman, Kontribusinya untuk Bali United Nyata! - JPNN.com Bali

    Jay Unjuk Gigi di Depan John Herdman, Kontribusinya untuk Bali United Nyata!

  3. Fakta Hattrick Jort van der Sande ke Persijap: Ikut Jejak Comvalius & Spaso - JPNN.com Bali

    Fakta Hattrick Jort van der Sande ke Persijap: Ikut Jejak Comvalius & Spaso

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU