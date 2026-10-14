Viral BBM Botolan Dijual Rp100 Ribu saat SPBU Langka, Polda Bali Turun Tangan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pihak kepolisian bergerak cepat mengusut dugaan praktik tengkulak yang memanfaatkan situasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bali.

Kepolisian turun tangan setelah media sosial dihebohkan dengan unggahan penjual BBM eceran botolan yang mematok harga ugal-ugalan hingga Rp 100 ribu di tengah antrean mengular masyarakat di sejumlah SPBU.

Berdasar penelusuran di marketplace media sosial, bensin dalam botol kemasan air mineral ukuran 1,5 liter dijual dengan rentang harga Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu per botol.

Penawaran tak wajar ini mendadak viral dan memicu kegeraman warga Bali yang kesulitan mendapatkan BBM beberapa hari terakhir.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy menegaskan bahwa jajarannya sudah menerjunkan tim untuk melacak dan menindaklanjuti temuan tersebut di lapangan.

"Penyidik Polda Bali beserta jajaran Satreskrim Polres sudah menurunkan tim untuk menindaklanjuti informasi viral tersebut.

Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," kata Kombes Ariasandy kepada awak media, Rabu (14/10) malam.

Kombes Ariasandy menjelaskan bahwa kepolisian tengah memproses laporan serta bukti-bukti penawaran bensin eceran berharga fantastis itu.