Koster: TNI-Polri Turun Tangan Kawal Distribusi BBM ke Seluruh SPBU di Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jajaran Polda Bali bergerak cepat mengawal penuh proses pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Depo Pertamina Manggis menuju seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Bali, Rabu (14/10).

Langkah ekstra ini diambil guna mengatasi antrean BBM dan memastikan pasokan energi untuk masyarakat terdistribusi tepat waktu, aman, serta lancar.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy menyatakan pengawalan ketat ini melibatkan personel Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Bali bersama Satlantas Polres jajaran dengan mengerahkan kendaraan dinas (randis) pengawalan.

“Polda Bali bersama jajaran melaksanakan pengawalan mobil tangki Pertamina dari Depo Manggis menuju SPBU tujuan di seluruh Bali.

Kegiatan ini bertujuan mempercepat pendistribusian BBM sehingga pasokan segera sampai dan disalurkan kepada masyarakat,” ujar Kombes Ariasandy, Rabu (14/10).

Kombes Ariasandy menambahkan, kehadiran personel lalu lintas di jalur penyeberangan dan arteri utama sangat vital untuk membelah kemacetan sehingga armada tangki tidak tertahan di jalan.

“Kami berkomitmen terus mendukung kelancaran distribusi kebutuhan energi masyarakat melalui pengamanan jalur dan pengaturan arus lalu lintas secara optimal,” kata Kombes Ariasandy.

Pengawalan masif oleh pihak kepolisian ini merupakan tindak lanjut langsung dari Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan distribusi BBM yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster bersama Direktur Utama Pertamina Simon Mantiri di Kantor Pertamina Sanggaran, Denpasar, Selasa (13/10) malam.