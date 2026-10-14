WFH dan Sekolah Daring Berlaku Tiga Hari di Bali, Buntut BBM Langka

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemprov Bali mengambil langkah cepat demi mengatasi masalah antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Utama (SPBU).

Pemprov Bali resmi memberlakukan kebijakan Work from Home (WFH) dan pembelajaran secara daring selama tiga hari, mulai Kamis (15/10) besok hingga Senin (17/10) mendatang.

Penyesuaian sistem kerja ini tertuang dalam Surat Pemprov Bali Nomor B.39.000.8/48412/TLK/B.ORG tertanggal 14 Oktober 2026 yang ditandatangani Sekda Dewa Made Indrea.

Instruksi tersebut ditujukan kepada instansi pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, hingga satuan pendidikan negeri dan swasta di seluruh Bali.

Pemberlakuan WFH ini bertujuan untuk memberi ruang gerak dan mendukung PT Pertamina dalam memperlancar proses penyediaan serta distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Bali.

Sampai Rabu (14/10) sore, antrean kendaraan di Bali yang mengantre bahan bakar minyak (BBM) tak bisa dihindari.

Semua SPBU dipadati pengendara roda dua maupun empat untuk mendapatkan BBM.

Konsumen bahkan rela menunggu meski SPBU kosong lantaran masih berharap truk tangki BBM datang.