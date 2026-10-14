Irjen Pasma Terima Pataka Sura Dwipa Sarva Bavena, Resmi Pimpin Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tongkat komando Kepolisian Daerah (Polda) Bali resmi berganti.

Irjen Pasma Royce kini memimpin Polda Bali menggantikan pejabat lama Irjen Daniel Adityajaya, melalui serangkaian upacara tradisi dan serah terima jabatan (sertijab) di Mapolda Bali, Denpasar, Rabu (14/10).

Rangkaian acara diawali dengan prosesi puji-pujian adat khas Bali serta penghormatan pasukan di pintu masuk mako untuk menyambut kedatangan Irjen Pasma Royce bersama Ketua Bhayangkari Ny. Vitha Pasma Royce.

Agenda berlanjut ke laporan kesatuan serta penandatanganan dan penyerahan naskah memori sertijab.

Langkah ini menjadi landasan awal bagi Irjen Pasma Royce untuk memahami dinamika operasional maupun administratif di wilayah hukum Polda Bali.

Momen krusial ditandai saat penyerahan Pataka Polda Bali "Sura Dwipa Sarva Bavena".

Penyerahan lambang keagungan yang bermakna keberanian dan keteguhan prajurit dalam melindungi serta melayani masyarakat tersebut memunculkan simbol pendelegasian wewenang dan tanggung jawab penuh kepemimpinan kepada Irjen Pasma Royce.

Dalam kepemimpinan barunya, Irjen Pasma Royce diharapkan mampu membawa Polda Bali semakin solid, profesional, dan responsif.