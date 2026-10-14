JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Irjen Pasma Terima Pataka Sura Dwipa Sarva Bavena, Resmi Pimpin Polda Bali

Irjen Pasma Terima Pataka Sura Dwipa Sarva Bavena, Resmi Pimpin Polda Bali

Rabu, 14 Oktober 2026 – 16:51 WIB
Irjen Pasma Terima Pataka Sura Dwipa Sarva Bavena, Resmi Pimpin Polda Bali - JPNN.com Bali
Tradisi pelepasan Irjen Daniel Adityajaya beserta Ny. Didit Daniel Adityajaya mewarnai prosesi gerbang pedang pora di halaman Polda Bali, Rabu (14/10). Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tongkat komando Kepolisian Daerah (Polda) Bali resmi berganti.

Irjen Pasma Royce kini memimpin Polda Bali menggantikan pejabat lama Irjen Daniel Adityajaya, melalui serangkaian upacara tradisi dan serah terima jabatan (sertijab) di Mapolda Bali, Denpasar, Rabu (14/10).

Rangkaian acara diawali dengan prosesi puji-pujian adat khas Bali serta penghormatan pasukan di pintu masuk mako untuk menyambut kedatangan Irjen Pasma Royce bersama Ketua Bhayangkari Ny. Vitha Pasma Royce.

Baca Juga:

Agenda berlanjut ke laporan kesatuan serta penandatanganan dan penyerahan naskah memori sertijab.

Langkah ini menjadi landasan awal bagi Irjen Pasma Royce untuk memahami dinamika operasional maupun administratif di wilayah hukum Polda Bali.

Momen krusial ditandai saat penyerahan Pataka Polda Bali "Sura Dwipa Sarva Bavena".

Baca Juga:

Penyerahan lambang keagungan yang bermakna keberanian dan keteguhan prajurit dalam melindungi serta melayani masyarakat tersebut memunculkan simbol pendelegasian wewenang dan tanggung jawab penuh kepemimpinan kepada Irjen Pasma Royce.

Dalam kepemimpinan barunya, Irjen Pasma Royce diharapkan mampu membawa Polda Bali semakin solid, profesional, dan responsif.

Irjen Pasma Royce kini memimpin Polda Bali menggantikan pejabat lama Irjen Daniel Adityajaya, melalui serangkaian upacara tradisi dan sertijab, Rabu (14/10)
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Irjen Pasma Royce Kapolda Bali Irjen Pasma Royce polda bali Irjen Daniel Adityajaya sertijab Pataka Sura Dwipa Sarva Bavena

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Bali United Padat! Jo Jansen Rotasi Pemain, tak asal Pilih Starting XI - JPNN.com Bali

    Jadwal Bali United Padat! Jo Jansen Rotasi Pemain, tak asal Pilih Starting XI

  2. Jay Unjuk Gigi di Depan John Herdman, Kontribusinya untuk Bali United Nyata! - JPNN.com Bali

    Jay Unjuk Gigi di Depan John Herdman, Kontribusinya untuk Bali United Nyata!

  3. Fakta Hattrick Jort van der Sande ke Persijap: Ikut Jejak Comvalius & Spaso - JPNN.com Bali

    Fakta Hattrick Jort van der Sande ke Persijap: Ikut Jejak Comvalius & Spaso

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU