Koster Optimistis Bali Bebas Emisi Karbon Pada 2040, Stop Pasokan Listrik Fosil

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemprov Bali optimistis mampu mencapai target nol emisi karbon (Net Zero Emission) lebih cepat dari target nasional.

Pulau Bali diproyeksikan bebas emisi pada 2040 mendatang.

Optimisme tersebut ditegaskan Gubernur Bali Wayan Koster dalam pembukaan Pekan Iklim Bali 2026 di Denpasar.

"Tidak perlu menunggu 2045, menurut saya mungkin 2040 sudah bisa tercapai," kata Gubernur Koster di Hotel Prama Beach, Sanur, Selasa (13/10) kemarin.

Keyakinan ini didasari oleh langkah progresif Pemprov Bali bersama Kementerian ESDM dan PLN untuk menghentikan pasokan listrik dari PLTU Paiton, Jawa Timur.

Bali juga berkomitmen menyetop penggunaan pembangkit fosil dan diesel paling lambat lima tahun ke depan.

Sebagai gantinya, transisi energi Bali akan disokong oleh Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebesar 1.550 MW yang dibangun bertahap hingga 2031.

Transisi energi juga diperkuat dengan masifnya pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kuota 1.000 MW yang digagas Presiden Prabowo.