Pakar Dorong Tata Kelola Sampah Terintegrasi, Atasi Metana & Krisis TPA Suwung

bali.jpnn.com, DENPASAR - Persoalan sampah dan ancaman emisi gas metana di Bali membutuhkan penanganan yang terintegrasi dari hilir hingga ke hulu.

Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik bertajuk "Membangun Tata Kelola yang Terintegrasi" serangkaian Pekan Iklim 2026 yang digelar di Hotel Prama Beach, Sanur, Selasa (13/10) kemarin.

Para pemateri menyoroti persoalan sampah, mulai dari evaluasi TPA Suwung, bahaya emisi metana, hingga praktik baik (best practice) pemilahan sampah di tingkat desa.

Policy Specialist Koalisi Bali Emisi Nol Bersih Fatiha Nurfitriani mengatakan percepatan transisi energi untuk menekan emisi harus berjalan berdampingan dengan pembenahan masalah sampah.

TPA Suwung yang beroperasi sejak 1984 dan menampung sampah kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) menjadi salah satu titik krusial.

"Di TPA Suwung, upaya penekanan sampah organik dan sampah tercampur sempat diterapkan sejak penutupan April 2026.

Namun, karena adanya resistensi, kebijakan tersebut ditunda pada Mei 2026 untuk perbaikan sistem," kata Fatiha.

Fatiha pun menekankan pentingnya standarisasi tata kelola pengangkutan.