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WFH Batal saat Antrean BBM Berlanjut di Bali, Koster Buka-bukaan

Rabu, 14 Oktober 2026 – 06:21 WIB
WFH Batal saat Antrean BBM Berlanjut di Bali, Koster Buka-bukaan - JPNN.com Bali
Antrean di depan SPBU di Denpasar memaksa polisi turun tangan mengatur arus lalu lintas agar tidak sampai terjadi kemacetan. Gubernur Bali Wayan Koster membatalkan WFH meski masih terjadi antrean BBM. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster resmi membatalkan rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) dan sekolah daring.

Langkah ini diambil setelah Pemprov Bali bersama PT Pertamina merumuskan solusi cepat untuk mengurai antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Dewata.

"Kalau dengan skema yang diputuskan dalam rapat ini dan akan diterapkan mulai malam ini sampai besok, maka tidak perlu WFH," kata Koster dilansir dari Antara.

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Koster mengungkapkan, opsi WFH dan sekolah daring sempat muncul sebagai langkah darurat jika penanganan krisis BBM di lapangan belum terpetakan dengan matang.

Namun, kebijakan pengetatan tersebut akhirnya dibatalkan karena skema operasional penanggulangan antrean sudah tersusun rapi dari hulu (Depo Pertamina) hingga hilir (SPBU).

"Rencana kami tadinya WFH kalau belum punya exercise yang diterapkan malam ini sampai situasi normal.

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Namun, setelah dihitung, saya kira tidak perlu," ujar Koster.

Realitas di lapangan ternyata berbeda. Antrean BBM masih terjadi di banyak SPBU di Provinsi Bali, Rabu (14/10) pagi.

Gubernur Bali Wayan Koster resmi membatalkan rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) dan sekolah daring meski masih terjadi antrean BBM di SPBU
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TAGS   Koster gubernur koster Work From Home WFH Bali bbm SPBU Dirut Pertamina Simon Mantiri pemprov bali

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