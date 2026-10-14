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Kalender Bali Rabu (14/10): Baik Membuat Awig-awig, tetapi Jangan Bepergian

Rabu, 14 Oktober 2026 – 05:33 WIB
Kalender Bali Rabu (14/10): Baik Membuat Awig-awig, tetapi Jangan Bepergian - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Rabu 14 Oktober 2026 bertepatan Buda Wage Kulawu. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (14/10) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Wage Kulawu.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Rabu hari ini (14/10) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Rabu 14 Oktober 2026 bertepatan dengan Buda Wage Kulawu: Hari baik membuat awig-awig, tetapi jangan bepergian
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TAGS   kalender Kalender Bali awig-awig Bepergian Dewasa Ayu Kalender Bali Rabu 14 Oktober 2026 Ala Ayuning Dewasa Ayu Buda Wage Kulawu Hari Baik Kalender Bali

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