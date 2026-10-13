JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini 20 Penyu Hijau Dilepasliarkan di KEK Kura Kura Bali, Hasil Sitaan Kapal Monster

20 Penyu Hijau Dilepasliarkan di KEK Kura Kura Bali, Hasil Sitaan Kapal Monster

Selasa, 13 Oktober 2026 – 20:33 WIB
20 Penyu Hijau Dilepasliarkan di KEK Kura Kura Bali, Hasil Sitaan Kapal Monster - JPNN.com Bali
Sebanyak 20 ekor Penyu Hijau resmi dilepas ke laut lepas tepatnya di perairan KEK Kura-Kura Bali, Selasa (13/10). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali menegaskan komitmennya menjaga keamanan kawasan pesisir serta kelestarian ekosistem laut Pulau Dewata.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui aksi fasilitasi pelepasliaran satwa langka dan dilindungi, yakni Penyu Hijau (Chelonia mydas) kembali ke habitat aslinya.

Sebanyak 20 ekor Penyu Hijau resmi dilepas ke laut lepas.

Baca Juga:

Penyu-penyu tersebut merupakan bagian dari total 22 ekor penyu yang berhasil digagalkan aparat dari upaya penyelundupan dan perdagangan ilegal satwa liar.

Aksi penyelamatan dan pelepasliaran satwa dilindungi ini lahir dari kolaborasi solid berbagai pihak, di antaranya Ditpolairud Polda Bali, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar (BKKPN) KKP dan Turtle Conservation and Education Center (TCEC).

Kegiatan ini juga melibatkan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia, Turtle Guard Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dan PT Bali Turtle Island Development (BTID).

Baca Juga:

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan sigap masyarakat kepada jajaran Ditpolairud Polda Bali terkait aktivitas mencurigakan di perairan Serangan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Intelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali langsung bergerak cepat melakukan penyisiran ke lokasi.

Sebanyak 20 ekor Penyu Hijau resmi dilepas ke laut lepas tepatnya di perairan KEK Kura-Kura Bali, Selasa (13/10)
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   penyu hijau Ditpolairud Polda Bali polda bali KEK Kura-kura Bali PT BTID Kapal Monster satwa langka FKH Unud Pulau Serangan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jay Unjuk Gigi di Depan John Herdman, Kontribusinya untuk Bali United Nyata! - JPNN.com Bali

    Jay Unjuk Gigi di Depan John Herdman, Kontribusinya untuk Bali United Nyata!

  2. Fakta Hattrick Jort van der Sande ke Persijap: Ikut Jejak Comvalius & Spaso - JPNN.com Bali

    Fakta Hattrick Jort van der Sande ke Persijap: Ikut Jejak Comvalius & Spaso

  3. Jadwal Super League: PSIM vs PSM, Persib Kontra Persik, Persija & Bali United? - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: PSIM vs PSM, Persib Kontra Persik, Persija & Bali United?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU