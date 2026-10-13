20 Penyu Hijau Dilepasliarkan di KEK Kura Kura Bali, Hasil Sitaan Kapal Monster

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali menegaskan komitmennya menjaga keamanan kawasan pesisir serta kelestarian ekosistem laut Pulau Dewata.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui aksi fasilitasi pelepasliaran satwa langka dan dilindungi, yakni Penyu Hijau (Chelonia mydas) kembali ke habitat aslinya.

Sebanyak 20 ekor Penyu Hijau resmi dilepas ke laut lepas.

Penyu-penyu tersebut merupakan bagian dari total 22 ekor penyu yang berhasil digagalkan aparat dari upaya penyelundupan dan perdagangan ilegal satwa liar.

Aksi penyelamatan dan pelepasliaran satwa dilindungi ini lahir dari kolaborasi solid berbagai pihak, di antaranya Ditpolairud Polda Bali, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar (BKKPN) KKP dan Turtle Conservation and Education Center (TCEC).

Kegiatan ini juga melibatkan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia, Turtle Guard Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dan PT Bali Turtle Island Development (BTID).

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan sigap masyarakat kepada jajaran Ditpolairud Polda Bali terkait aktivitas mencurigakan di perairan Serangan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Intelair Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali langsung bergerak cepat melakukan penyisiran ke lokasi.