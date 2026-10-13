Warga Badung Jadi Korban Antrean Panjang BBM, Pingsan di Atas Motor, OMG!

bali.jpnn.com, BADUNG - Aksi panic buying dan antrean panjang kendaraan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di Bali memakan korban.

Seorang warga dilaporkan pingsan saat mengantre BBM di SPBU Latu Sari, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Selasa (13/10).

Momen dramatis tumbangnya warga di tengah kepungan antrean kendaraan tersebut sempat terekam kamera hingga viral di berbagai platform media sosial di Bali.

Kasi Humas Polres Badung Ipda Ni Nyoman Yuni Eltari membenarkan insiden mengejutkan tersebut.

Warga yang pingsan diketahui seorang wanita yang sedang mengantre menggunakan sepeda motor.

"Perempuan (yang pingsan) di SPBU Latu Sari, Abiansemal," kata Ipda Ni Nyoman Yuni Eltari kepada awak media.

Ipda Ni Nyoman Yuni Eltari menjelaskan, korban yang belum diketahui identitasnya itu langsung mendapat pertolongan cepat dari aparat kepolisian dan warga sekitar yang berada di lokasi.

Petugas kepolisian yang bersiap di SPBU langsung sigap menghubungi layanan ambulans keliling untuk mengevakuasi korban.